Romania: 1 morto e 5 feriti dopo esplosione nella raffineria Petromidia

- Un'esplosione alla raffineria di Petromidia, nei pressi della città romena di Navodari, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di cinque. Lo riferisce tramite una nota la società Rompetrol, proprietaria dell'impianto. "Sfortunatamente, come risultato dell'incidente, cinque dei nostri colleghi sono stati portati in ospedale a Costanza per le cure mediche. Siamo molto tristi nell'annunciare che una persona è rimasta uccisa", si legge nella nota. Rompetrol fa sapere che l'incendio è stato estinto, mentre successivamente saranno fornite maggiori informazioni sulle cause di quanto accaduto. (Rob)