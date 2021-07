Colombia: governo in missione negli Usa a luglio dopo svalutazione agenzie di rating (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla decisione il presidente colombiano Ivan Duque invitava le agenzie di rating a rivedere i loro criteri di valutazione, poiché si basano su ipotesi "pre-pandemiche" che non si adattano alla realtà attuale delle economie emergenti. “Affrontare la pandemia ha comportato un aumento del deficit e del debito”, ha detto Duque intervenendo al 13mo Forum economico internazionale sull’America Latina e i Caraibi organizzato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). "È urgente riflettere e comprendere che il modo migliore per affrontare questa situazione richiede un vertiginoso rafforzamento del multilateralismo", ha osservato. (Mec)