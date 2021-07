Iran: Tesoro statunitense solleva sanzioni imposte a tre cittadini iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ha sollevato le sanzioni imposte in precedenza a carico di tre cittadini iraniani: Behzad Ferdows, Mehrzad Ferdows e Mohammad Reza Dezfulian. Lo hanno annunciato oggi i funzionari dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi). Secondo il portavoce dell'agenzia, la decisione non sarebbe legata ai colloqui sul nucleare in corso nel quadro del piano d'azione globale congiunto (Jcpoa, accordo sul nucleare). Da parte sua, un portavoce del Tesoro citato dai media ha affermato: "Queste cancellazioni non riflettono alcun cambiamento nella politica di sanzioni del governo degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Non hanno nulla a che fare con i negoziati in corso a Vienna". (Res)