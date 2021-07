© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEConferenza stampa di presentazione dei candidati e candidate della lista Milano Unita alle elezioni comunali 2021. Sono presenti Paolo Limonta, Elena Lattuada, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e gli altri candidati.C.I.Q. - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 19 (ore 11)REGIONEL'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli è presente ai i Campionati italiani assoluti paralimpici estivi. In seguito, l'assessore è al parco inclusivo di Costorio (frazione di Concesio) e, quindi, alla Biblioteca che ha vinto il premio “Città che legge” e termina il programma della giornata con la visita dell'istituto “Paolo VI”.Centro sportivo, via Moro - Concesio/Bs. (ore 10:30)VARIEInaugurazione dell'area dedicata ai bambini in cura presso la Clinica De Marchi del Policlinico di Milano.Giardini Aulì Ulè dell'Idroscalo di Milano, zona bosco sud. Per la stampa Parcheggio C Riviera Est Idroscalo (ore 10)Punto stampa del Commissario di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini sulla raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustiziaVia Tabacchi, angolo via Balilla (ore 11)Il ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, firma a Varese per il referendum sulla riforma della giustizia.Piazza Monte Grappa, Varese (ore 12) (Rem)