Europei 2020: per partita Inghilterra Ucraina restrizioni stadio estese a aree tifosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un complesso dispositivo in vista della partita valevole per i quarti di finale dei campionati di calcio Europei tra Inghilterra e Ucraina prevista per domani sera a Roma è stato messo a punto nel corso di un tavolo tecnico in prefettura presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Il protocollo prevede controlli a cerchi concentrici con i controlli in prossimità dei quattro ponti. Allo stadio si può entrare solo dopo tampone negativo e i non soggiornanti nei paesi a rischio tra cui il Regno Unito. Queste condizioni, ha stabilito il tavolo prefettizio, devono valere anche per le così dette fan zone, le due principali aree con i maxi schermo della capitale. L’accesso alle aree dei tifosi, sia quella in pizza del Popolo che quella ai Fori imperiali, sarà subordinato a prenotazione in cui termine è fissato a tre ore prima dell’evento sportivo per consentire un controllo degli iscritti e la verifica dei requisiti. Anche ai varchi delle aree tifosi sono previsti impieghi delle forze dell’ordine per verificare i requisiti di accesso.(Rer)