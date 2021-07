Paraguay: estesa fino a fine anno legge di emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha esteso fino a fine 2021 la legge di emergenza sanitaria adottata a causa della pandemia di Covid-19. In un comunicato il governo ha spiegato che “punta a mitigare l’impatto sociale ed economico” provocato dalla Covid-19. La legge mantiene in vigore misure di protezione per autonomi e imprese e “contribuirà a consolidare la ripresa economica prevista quest’anno. La normativa autorizza inoltre il ministero della Salute ad assumere personale medico e sanitario, accorciando l'iter amministrativo previsto. (segue) (Abu)