Paraguay: estesa fino a fine anno legge di emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese sta sperimentando un aumento dei decessi e dei contagi per Covid-19. Il 2 luglio si sono registrati 1.716 nuovi contagi e 122 decessi. Il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose è di oltre 665 mila, pari a oltre il 7 per cento della popolazione, mentre sono circa 150 mila le persone con le due dosi, cifra equivalente al 2 per cento della popolazione. Il governo del presidente Mario Abdo ha prorogato fino al 12 luglio le misure sanitarie in vigore mantenendo le limitazioni alla circolazione notturna. La proroga contenuta nel decreto presidenziale emanato sabato 5 giugno, fissa il divieto della circolazione dalle 20 alle 05 nelle aree metropolitane e dalle 24 alle 5 nel resto del paese con eccezione dei lavoratori considerati essenziali; la chiusura degli esercizi commerciali alle 20; il divieto di riunioni con più di 20 persone in spazi chiusi; la sospensione delle competizioni sportive e il divieto di sport di gruppo; il divieto di spettacoli con più di 25 persone. Sospese anche le lezioni in presenza per tutti i livelli educativi mentre rimane in vigore l'obbligatorietà delle mascherine in strada e sui mezzi pubblici. (Abu)