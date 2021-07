Roma: maxischermo ai Fori e partita all’Olimpico, ecco eventi e mobilità del weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maxischermo ai Fori e partita all’Olimpico, weekend di calcio a Roma con le partite di Euro 2020. "Oggi e domani, per la proiezione delle partite dell'europeo di calcio, dalle 19 sarà chiusa via dei Fori Imperiali da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto, in entrambi i sensi di marcia". Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. "Deviate le linee di bus. Domani, invece, in occasione della partita all'Olimpico tra Inghilterra e Ucraina, tornerà in vigore il piano della mobilità. Dalle 17 saranno deviate le linee di bus nella zona dello stadio. Inoltre saranno di nuovo in strada le navette riservate ai possessori di biglietto con percorsi tra via Cipro e lungotevere della Vittoria, Termini-piazza Mancini, Tor di Quinto-via dei Robilant".(Rer)