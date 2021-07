Usa: crollo palazzo in Florida, sale a 20 il conto delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 20 il conto delle vittime del crollo di un edificio avvenuto nove giorni fa a Sunrise, in Florida, con due corpi senza vita – tra i quali quello di una bambina di sette anni – estratti dalle macerie nelle ultime ore. Lo ha reso noto in conferenza stampa il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, precisando che di 128 persone non si conosce ancora il destino. La bambina ritrovata era la figlia di un vigile del fuoco di Miami. “Questa volta è stato diverso, molto più difficile per i nostri soccorritori”, ha spiegato Levine Cava. Nel frattempo i soccorsi proseguono nonostante l’imminente arrivo dalle Barbados dell’uragano Elsa, il primo della stagione. Sulla traiettoria dell’uragano gli esperti non sono ancora sicuri, ma diversi modelli indicano che vi sono buone possibilità che Elsa colpisca la parte meridionale della Florida.(Nys)