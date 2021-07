Covid: l'Irlanda acquisterà un milione di dosi di vaccini dalla Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda ha trovato un accordo di principio per l'acquisto di un milione di dosi di vaccini anti Covid-19 dalla Romania. E' quanto emerge dal colloquio telefonico avuto oggi dal premier irlandese Micheal Martin con il presidente romeno Klaus Iohannis. L'accordo sulle forniture sarebbe stato raggiunto ma deve ancora essere finalizzato. Secondo la stampa di Dublino, l'accordo con Bucarest dovrebbe permettere l'arrivo in Irlanda di vaccini Pfizer e Moderna. "La Romania ha condotto un'analisi sulle scorte di dosi dei vaccini anti Covid-19 che stanno per scadere e il governo è in contatto con diversi Paesi per esportare o donare alcune di queste dosi", ha detto ieri il primo ministro romeno, Florin Citu, spiegando che uno di questi paesi è la Danimarca, che acquisterà 1 milione di dosi di Pfizer dalla Romania, al prezzo di acquisto fissato dall'Ue. (Rob)