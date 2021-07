Roma 2021: Calabrese (M5s), per Michetti ciclabili intralcio al traffico, assurdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il centrodestra la soluzione per risolvere il problema del traffico è non fare assolutamente niente". Lo scrive su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "Siamo veramente al teatro dell'assurdo. Per il candidato sindaco Michetti le ciclabili a Roma sono 'un intralcio' al traffico. Ha detto proprio così, come se chi non vedeva l’ora di spostarsi in bici o monopattino, che occupano uno spazio venti volte inferiore rispetto a un veicolo a 4 ruote, sia colpevole della congestione decennale soprattutto negli orari di punta - aggiunge l'assessore Trasporti -. Eppure il centrodestra, laddove governa fuori dalla Capitale, le ciclabili le vuole fare ovunque. Ma a Roma sono il loro vero problema, 'prima si elimina il traffico, con l’intralcio di tutte le bici, e poi si fanno le ciclabili', anche se queste servono a garantire la massima sicurezza per chi si muove in bicicletta. Non sia mai che si tolga spazio alle autovetture, anzi, bisogna anche realizzarne di più". (segue) (Rer)