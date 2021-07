Roma 2021: Calabrese (M5s), per Michetti ciclabili intralcio al traffico, assurdo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti, per i sostenitori di Salvini, Meloni e Berlusconi l'unica vera ricetta per la mobilità sostenibile è non fare assolutamente niente - continua l'assessore Calabrese -. Eh sì perché è proprio quanto avvenuto durante il mandato di Alemanno: non solo non hanno fatto ciclabili, ma hanno anche disastrato ogni atto amministrativo per realizzare le metro, e rovinato progetti come il Corridoio Eur-Tor de Cenci fino a provocarne la bocciatura in sede di valutazione di impatto ambientale. Per non parlare poi di come hanno gestito Atac. Qualcuno può ricordargli il mezzo miliardo di debiti accumulato in soli 5 anni? - aggiunge Calabrese -. Che poi con quei soldi avessero almeno pagato quei miseri 300 bus che misero in strada, ovviamente l’ultimo anno, quello delle elezioni, nel 2013, che però stiamo pagando noi. Michetti non ha alcuna idea di come risolvere il problema del traffico. Non conosce né il nostro Piano urbano della mobilità sostenibile per realizzare finalmente la famosa 'cura del ferro', né i progetti su cui abbiamo già ricevuto i finanziamenti. Un piano che ha proprio l’obiettivo di superare il traffico in dieci anni, il tempo che serve a realizzarlo. Pertanto le dichiarazioni di Michetti, se ce ne fosse ancora bisogno, dimostrano che il centrodestra non è in grado di gestire quanto abbiamo già avviato, in soli 5 anni, senza fare debiti, e pagando anche quelli lasciati dai suoi fedelissimi sostenitori. Questa è la realtà", conclude il vicesindaco. (Rer)