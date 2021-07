Roma 2021: Gualtieri, accolgo appello comitati, pieno impegno a risolvere problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia campagna elettorale è cominciata a Centocelle e sta proseguendo in ciascuno dei quartieri di Roma illusi dalle promesse e puntualmente abbandonati dal giorno dopo le elezioni. Dunque, accogliere l’invito dei comitati di quartiere di Settecamini, Case Rosse, parco Tibur significa per me proseguire nel percorso di ascolto e di mobilitazione condotto in questi mesi". Lo dichiara in una nota il candidato della coalizione di centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rispondendo all’appello dei cittadini dei comitati di quartiere della zona di Settecamini, Case Rosse, parco Tibur. "Avere una visione generale dello sviluppo di Roma e delle soluzioni per i suoi problemi è indispensabile, ma non basta se non c’è la cura e la voglia di affrontare tutte le singole, specifiche questioni che contribuiscono a rendere difficile la vita dei romani - aggiunge Gualtieri -. Trovo dunque sacrosante le istanze sollevate dai comitati di quartiere di Roma Est che si sono appellati ai candidati, a partire dalla garanzia di un presidio delle forze dell’ordine, dalla realizzazione del passaggio pedonale necessario a collegare le due parti del quartiere, dalla questione del pedaggio autostradale e dalla necessità di interventi di manutenzione oggi affidati alla buona volontà dei residenti". (segue) (Com)