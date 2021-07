Roma 2021: Gualtieri, accolgo appello comitati, pieno impegno a risolvere problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo assurda, ad esempio - continua Gualtieri -, la condizione in cui versa il centro sportivo Valentina Caruso, che ospitava una squadra di serie A di calcio a 5. È incredibile come i luoghi di cui più dovremmo andare orgogliosi siano spesso i più trascurati. Stesso discorso vale per il “De Gregorio”, di cui è urgente la riqualificazione. Un altro fronte su cui intervenire al più presto è quello della valorizzazione dell’area archeologica di Settecamini, che in vista del Giubileo potrebbe garantire percorsi suggestivi fino a stazione Tiburtina, e di lì a San Pietro. Quante volte sentiamo dire che va promossa una redistribuzione dei flussi turistici in città? - aggiunge Gualtieri -. È ora di passare dalle parole ai fatti. Oltre al Giubileo tra due anni quel quadrante cittadino ospiterà la Ryder Cup, il più grande evento mondiale di golf, una straordinaria occasione per il territorio, purché vi sia un’Amministrazione capace di veicolare investimenti duraturi e che non arrivi impreparata. È una delle ragioni, grandi e piccole, per cui chiediamo l’impegno di tutti per riportare il buon governo al Campidoglio. Di questo e di tanti altri argomenti parlerò al più presto di persona con le associazioni di quartiere", conclude il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma. (Com)