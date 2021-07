© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Vietnam: colloquio tra ministri Difesa su progressi cooperazione - Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha avuto ieri un colloquio in videoconferenza con l’omologo del Vietnam, Phan Van Giang, sui progressi della cooperazione di settore nell’ambito della Partnership strategica onnicomprensiva firmata dai due Paesi nel 2016. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. I due interlocutori hanno ricordato l’importanza della Dichiarazione sulla visione congiunta per il 2015-20 e la necessità di concludere al più presto quella per il quinquennio 2021-25. Un’attenzione particolare è stata concentrata sulla cooperazione nell’industria della difesa. È stata espressa soddisfazione per le attività congiunte in corso, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia di coronavirus. Singh, invitato da Phan per una visita ufficiale, ha ringraziato per l’invito e si è detto ansioso di recarsi in Vietnam. (segue) (Res)