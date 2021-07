© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: acque reflue Fukushima, Cina sostiene gruppo di lavoro tecnico Aiea - La Cina, insieme alla Corea del Sud e ad altre parti interessate, sostiene l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che sta attivamente formando un gruppo di lavoro tecnico per far fronte allo smaltimento delle acque reflue della centrale nucleare giapponese di Fukushima. Lo ha dichiarato oggi, in conferenza stampa, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, dopo che il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha invitato alcuni esperti cinesi a unirsi al gruppo di lavoro. "La parte cinese farà del suo meglio per supportare il gruppo di lavoro", ha dichiarato Wang. Pechino auspica che l'Aiea si assicuri di svolgere al meglio il suo ruolo e che conduca puntuali valutazioni tecniche prima, durante e dopo lo scarico dell'acqua contaminata nucleare di Fukushima", ha aggiunto il portavoce. Wang ha poi continuato l'intervento invitando Tokyo a cooperare ove necessario, in quanto "lo smaltimento delle acque reflue non è una questione privata". (Res)