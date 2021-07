I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcio: "Resta in piedi", modificato per la seconda volta opera di Greb in via dei Neofiti - Modificata, per la seconda volta in meno di un mese, un'opera dello street artist Harry Greb. Dopo il murale "Special One" dedicato all'arrivo di José Mourinho sulla panchina della As Roma e "rimaneggiato" da alcuni tifosi laziali dopo l'annuncio dell'ingaggio di mister Maurizio Sarri da parte della Ss Lazio, questa notte è toccato a quello in via dei Neofiti, nel rione Monti di Roma, tributo al movimento "Black Lives Matter" impegnato nella lotta contro il razzismo. Nell'opera, tema Nazionale italiana, è raffigurato un calciatore del Subbuteo in maglia azzurra che abbandona la sua "pedana basculante" per inginocchiarsi con il pugno chiuso alzato al cielo, nel gesto contro il razzismo. Questa notte, invece, al posto del calciatore in ginocchio, ne è stato dipinto uno in posizione eretta con il braccio destro teso e con la scritta "Resta in piedi". Il murale è frutto del blitz del Blocco studentesco. (segue) (Rer)