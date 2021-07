I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcio: Mourinho arriva nella Capitale, centinaia i tifosi giallorossi ad accoglierlo - José Mourinho, il nuovo allenatore della As Roma è arrivato nella Capitale. Circa un'ora fa è atterrato all'aeroporto di Ciampino con jet privato della flotta Friedkin, pilotato dallo stesso presidente Dan, e ad accoglierlo ha trovato centinaia di tifosi con bandiere, magliette e fumogeni giallorossi. In un video pubblicato sul profilo Instagram di Mourinho si vede l'allenatore che dalla macchina saluta i tifosi che sono aggrappati alla rete per vederlo passare. "Grazie mille di cuore, Daje Roma" è quanto scrive l'allenatore a corredo del video che ha pubblicato. (segue) (Rer)