I fatti del giorno - Roma (4)

- Roma: caldo e turisti nella Capitale, il duro mestiere dei portieri d'albergo - Con il calo dei contagi causati dalla pandemia di Covid-19 e l'allentamento delle restrizioni che riguardano soprattutto i viaggi, tornano i turisti nella Capitale e ricomincia il duro mestiere dei portieri d'albergo. Tornano, però, in una città da bollino rosso, con picchi di caldo, temperature altissime, soprattutto nelle ore centrali della giornata. In questa cornice si inserisce, a Roma, una figura che lavora all'ombra, ma non nel vero senso del termine. Basta fare un giro per le vie del centro, quelle che hanno fatto da scenario al film di Fellini "La Dolce Vita" come via Veneto, oppure nelle zone più iconiche della città eterna, come piazza di Spagna, salire la scalinata di Trinità dei Monti, passeggiare per via del Corso, piazza del Popolo, per far caso ai portieri d'albergo, perché ciò che risalta di più agli occhi di un qualsiasi passante sono le condizioni in cui queste persone lavorano. Vestiti di abiti pesanti, giacche lunghe come soprabiti, con sotto gilet e camicia, e per completare cappelli a cilindro. Tutto questo anche sotto il sole cocente. I più fortunati a volte non portano il cappello, oppure lo tolgono quando non ci sono clienti a cui dare il benvenuto, chi invece ha scelto il bianco come colore che attira di meno il calore del sole. Il portiere d'albergo si occupa di ricevere la clientela, di accogliere gli ospiti dell'hotel che arrivano, spesso soprattutto in orari molto caldi. Il suo compito è quello di assistere i clienti ed è la prima persona che accoglie gli ospiti, anche quando ci si trova nella stagione più calda dell'anno e in una delle città in cui la temperatura raggiunge vette elevate, e anche in quegli orari in cui di solito è vivamente sconsigliato stare al sole e indossare abiti pesanti. (segue) (Rer)