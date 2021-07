I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Fontana, oggi nessun decesso registrato in Lombardia -"Un’altra, ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire" lo annuncia sulla propria pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Colgo, ancora una volta, l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’ha fatto, a vaccinarsi e a porre in essere i comportamenti virtuosi che conosciamo" ha aggiunto il presidente della Regione (segue) (Rem)