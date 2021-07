I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: intesa Comune Aler per alloggi a nuclei fragili sgomberati - Consentire l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbanistica e sociale già in atto, a partire da quello, molto articolato, che riguarda il quartiere Giambellino-Lorenteggio, e contestualmente provvedere alla collocazione dei nuclei familiari particolarmente fragili che hanno bisogno di sostegno. Questo lo spirito del Protocollo operativo per l'individuazione di strutture alloggiative per famiglie in stato di necessità, con presenza di minori o persone con disabilità, occupanti di case popolari senza averne titolo e sottoposte a procedure di sgombero, predisposto dal Comune di Milano d'intesa con Aler Milano, Regione Lombardia e ministero dell'Interno, tramite la Prefettura, di cui la Giunta ha appena approvato in delibera le linee guida. Sia il Comune sia Aler, quindi, dovranno individuare alcuni alloggi (10 per ogni ente proprietario), ciascuno idoneo alla coabitazione da parte di due famiglie e già parte del patrimonio destinato all'emergenza abitativa. Da parte dell'Amministrazione verrà data precedenza ad unità immobiliari di dimensioni e tipologia tali da poter costituire piccoli hub di comunità con servizi - igienici e cucina - in comune e stanze da letto riservate a ciascun nucleo, sul modello degli alloggi di viale Ortles. (segue) (Rem)