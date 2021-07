I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: domani al via la raccolta firme di Lega e Forza Italia per la riforma della giustizia - Domani la Lega avvia la propria campagna di raccolta firme per indire un referendum di riforma della giustizia. Sei quesiti sotto lo slogan "chi sbaglia paga" che vedranno impegnati Lega, Forza Italia e Partito radicale. "Si tratta di una campagna referendaria che coinvolge circa 1500 gazebo della Lega in Italia oltre 500 dei quali in Lombardia, sono numeri importanti – ha commentato il segretario della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti durante una conferenza stampa tenuta a Palazzo Pirelli per illustrare i quesiti – in Lombardia ci saranno infatti in campo 232 sindaci, 600 assessori 28 consiglieri regionali 40 deputati, 20 senatori e circa 2000 consiglieri comunali per autenticare le firme". La giustizia lenta e la mala giustizia, ha spiegato Cecchetti "costano più o meno l'1 per cento del pil nazionale. Nel 2020, per casi di 'malagiustizia', lo Stato ha dovuto sborsare oltre 43 milioni di euro per rimborsi. Negli ultimi 20 anni questa cifra è vicina al miliardo di euro per errori fatti". Cecchetti ha poi ricordato che in Italia" la media del processo civile è di 7 anni e 3 mesi in Francia di 3 anni e 4 mesi e in Portogallo un processo civile viene chiuso in 9 mesi circa: siamo gli ultimi in Europa". (segue) (Rem)