I fatti del giorno - Milano (5)

- - Milano: Delpini, Caritas non pronto soccorso, ma parte dell'impresa di aggiustare il mondo - “La Caritas non è il pronto soccorso per le emergenze, non è l'ostello per coloro che nessuno vuole accogliere; piuttosto ci sentiamo parte dell'impresa di aggiustare il mondo praticando l'amore”. Lo ha nel Duomo di Milano questa mattina l'Arcivescovo mons. Mario Delpini al termine dell'omelia che ha pronunciato presiedendo in qualità di Metropolita della Lombardia, la Messa per i 50 anni della Caritas in Italia concelebrata dai vescovi delle diocesi lombarde. Finita la celebrazione, il direttore della Caritas Ambrosiana e delegato regionale delle Caritas lombarde, Luciano Gualzetti, ha consegnato all'Arcivescovo il report realizzato dalla Delegazione delle Caritas della Lombardia "Gli effetti del Coronavirus sulla povertà: il punto di vista delle Caritas lombarde". Dalla ricerca emerge che sono state 78.882 le persone che hanno chiesto aiuto alle Caritas delle 10 diocesi lombarde tra settembre 2020 e marzo 2021, quando cioè il governo per contrastare la seconda ondata di contagi ha imposto nuove limitazioni. In questo periodo, il numero di assistiti è stato leggermente superiore a quello che era stato registrato tra l'inizio della pandemia (marzo 2020) e il mese di maggio dello scorso anno quando erano state 77 mila le persone che avevano fatto ricorso alle Caritas in seguito al primo blocco delle attività economiche. Tuttavia i nuovi poveri, vale a dire coloro che si sono rivolti per la prima volta al sistema di aiuti delle Caritas lombarde, sono stati durante il secondo lockdown il 13 per cento, pari a 10.254 individui; mentre durante la prima chiusura erano stati il 36 per cento, in termini assoluti pari a 27.720 soggetti. (Rem)