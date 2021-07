I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: giustizia conferma fine mandato, sindaco di Quito non si dimette - La magistratura elettorale dell'Ecuador ha ratificato ieri la decadenza di Jorge Yunda dalla carica di sindaco della capitale Quito, ora in una situazione di stallo istituzionale. Il vice sindaco Santiago Guarderas si è detto pronto a subentrare, ma il titolare, forte di un precedente intervento della Corte costituzionale non intende lasciare il posto. Yunda, eletto sindaco nel 2019, affronta diverse indagini per corruzione, una delle quali lo costringe a portare una cavigliera elettronica. A metà maggio il consiglio comunale aveva votato a maggioranza per le sue dimissioni e il caso era stato portato al Tribunale contenzioso elettorale (Tce) dai legali di Yunda, che denunciavano irregolarità nella procedura. Vizi che il Tce non ha rilevato confermando il verdetto dei consiglieri. (segue) (Res)