- Brasile: produzione industriale cresciuta dell'1,4 per cento su mese a maggio - La produzione industriale in Brasile è cresciuta dell'1,4 per cento a maggio su base mensile rispetto al mese di aprile. Il settore registra inoltre a maggio un'espansione del 24 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, in cui gli effetti delle misure di distanziamento a causa della pandemia incisero pesantemente sulla produzione. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che grazie al risultato positivo la produzione industriale torna allo stesso livello di febbraio 2020, ultimo mese prima dell'inizio della pandemia. Il risultato positivo arriva dopo tre cali mensili consecutivi (-1,3 ad aprile, -2,4 registrato a marzo e - 0,7 per cento a febbraio). Complessivamente nei primi cinque mesi dell'anno la produzione industriale guadagna il 13,1 per cento. La media mobile trimestrale (marzo, aprile, maggio) segna tuttavia ancora una contrazione pari allo 0,8 per cento. Su base annua la crescita è dell'4,9 per cento. Quindici dei ventisei settori industriali hanno registrato risultati positivi a maggio, sottolinea l'Ibge. (segue) (Res)