I fatti del giorno - America latina (4)

- Perù: magistratura elettorale, proclamazione presidente entro il 15 luglio - Il nome del prossimo presidente del Perù si dovrebbe conoscere entro la metà di luglio. Lo ha detto Luis Alberto Sanchez, portavoce del Jurado nacional de elecciones (Jne), organo di secondo grado della giustizia elettorale incaricato di sciogliere le liti che potrebbero togliere all'esponente della sinistra, Pedro Castillo, la vittoria ottenuta al ballottaggio del 6 giugno. Per produrre la stima dei tempi, Sanchez ha ricordato che al primo grado di giudizio erano stati sottoposti 370 ricorsi, in gran parte della candidata conservatrice Keiko Fujimori. Di questi, 270 sono stati trasmessi in appello, "una quantità inusuale, senza precedenti negli ultimi processi elettorali", ha spiegato il funzionario. Ad oggi, il Jne ha esaminato 27 fascicoli: secondo una prima lettura effettuata dai legali, la gran parte dei 243 ancora da esaminare presentano solo vizi formali (pagamento delle tasse sul registro, mancata presentazione dei ricorsi nei tempi previsti). Si tratta di pratiche che dovrebbero permettere di chiudere l'intero processo entro il 15 luglio. La legge vuole che il presidente eletto sia insediato il 28 luglio. (segue) (Res)