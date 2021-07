I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Castillo, subito in agenda Assemblea costituente per una nuova Costituzione - Il candidato della sinistra alle elezioni presidenziali in Perù, Pedro Castillo, ha dichiarato che una volta entrato in carica chiederà al Congresso di mettere in agenda l’installazione di un’Assemblea costituente per redigere una nuova Costituzione. "Il 28 luglio, iniziando il messaggio alla nazione, presenteremo al Congresso la prima richiesta del popolo: che inseriscano in agenda immediatamente l’installazione dell'Assemblea nazionale costituente per fare la prima Costituzione del popolo con il popolo", ha dichiarato Castillo durante una riunione con i dirigenti sindacali, secondo quanto riferisce il quotidiano "El Comercio". Il candidato ha aggiunto che cambiare la Costituzione è un passo necessario per risolvere i problemi del Paese. "Il 28 luglio, assumendo il mandato, non posso diventare un mago per risolvere subito i problemi, perché questa Costituzione ci ha legati", ha detto. Secondo la Costituzione vigente qualsiasi riforma costituzionale deve essere approvata dal Congresso a maggioranza assoluta e ratificata mediante referendum. (Res)