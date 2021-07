Lavoro: Lega su voucher, grillini parlano ma bocciati anche da loro capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, segnalano che "i grillini che straparlano di lavoro, sono gli stessi che giuravano di aver abolito la povertà. Le loro ricette, dopo i fallimenti drammatici del governo giallorosso, sono state dannose - continuano i due parlamentari in una nota - e perfino Beppe Grillo le ha stroncate bocciando Giuseppe Conte. Il problema è che i grillini non sanno di cosa parlano e ignorano che i voucher possono essere uno strumento fondamentale per le attività stagionali nel turismo, nel commercio e in agricoltura". Molinari e Romeo concludono: "L'Italia ha bisogno di ripartire con meno burocrazia e più opportunità di impiego. Impiego che troppi parlamentari del M5s non hanno mai conosciuto prima di essere eletti". (Com)