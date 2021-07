Rifiuti: Raggi, chiesta riapertura discarica Albano, Regione Lazio faccia sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sindaca della Città metropolitana di Roma ho chiesto ai miei uffici di fare un'ordinanza immediata per la riapertura della discarica di Albano, che è una di quelle che la Regione Lazio continua a tenere chiusa". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della sua diretta Facebook del venerdì. "La riapertura della discarica di Albano ci consentirà di trovare nuovo sbocco per i rifiuti - ha aggiunto Raggi -. Nel frattempo, sempre come sindaca della Città metropolitana di Roma, prendendo il piano della Regione, che si basa sulle discariche, il Ptpr Piano territoriale paesistico regionale, ho consegnato la cartografia con l'area metropolitana a Regione, ministero e Prefettura per individuare, perché questo devono fare le Città metropolitane, le aree dove costruire impianti di trattamento e discariche. Io la mia pianificazione territoriale l'ho fatta - ha sottolineato Raggi -. Ora saranno i privati a dover aprire impianti o discariche sulle aree utilizzabili. Dunque, ognuno deve fare la sua parte e la Regione Lazio deve fare il suo: aprire le discariche, altrimenti il sistema si blocca", ha concluso la sindaca. (Rer)