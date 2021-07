Vaccini: Moratti, in Lombardia dati rassicuranti sulle adesioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia: “Abbiamo raggiunto i 9 milioni di somministrazioni, siamo regolarmente sulle 100mila somministrazioni al giorno. Abbiamo raggiunto il 70 percento di somministrazione vaccini nella popolazione con la prima dose e il 35 per cento per la seconda dose”. Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti. “Abbiamo quindi un totale di adesioni sul totale della popolazione del 75 per cento, sono dati rassicuranti” ha aggiunto, spiegando l'andamento del piano vaccinale in Lombardia. (Com)