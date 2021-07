Milano: De Corato, oggi raccolte 130 firme contro piste ciclabili ideologiche e ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in via Crema angolo via Piacenza, sono state raccolte 130 firme contro le insicure piste ciclabili ideologiche di Granelli, contro la riattivazione di Area B, Area C e parcheggi a pagamento e per dire 'basta clandestini a Milano'. Lo comunica in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, che era presente al gazebo. “Ribadisco di non essere contrario alla mobilità sostenibile, ma ritengo che per la realizzazione di piste ciclabili sia necessario un progetto attento, che tenga conto della sicurezza, sia dei ciclisti sia degli altri utenti della strada e della viabilità. Invece – afferma De Corato - con la scusa della pandemia, questa amministrazione, nel giro di poco tempo, ha cosparso tracciati ciclabili in tutta la città con un po' di vernice sull'asfalto come fatto in Corso Buenos Aires, ad esempio. La diminuzione dei posti auto, la riduzione delle corsie con conseguente aumento dell'ingorgo del traffico, la difficoltà di procedere per i mezzi di soccorso e l'insicurezza dei tracciati non sono passate inosservate come, forse, sperava questa Giunta". (segue) (Com)