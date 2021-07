Milano: De Corato, oggi raccolte 130 firme contro piste ciclabili ideologiche e ztl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre – prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - raccoglieremo ancora le firme contro Area B e C e parcheggi a pagamento. Nonostante dal 9 giugno siano entrate nuovamente in vigore, domani saremo ancora per le strade della città a raccogliere le firme dei milanesi contrari a queste gabelle che gravano sulle loro spalle”. “Sono misure che servono al Comune solo a riempire le sue casse mettendo le mani nelle tasche dei cittadini, degli automobilisti e dei lavoratori in un periodo economicamente difficile a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Oltre alla raccolta firme e ai gazebo, sta continuando anche la mia petizione online contro queste misure", conclude De Corato ricordando che “la raccolta firme per queste due tematiche continuerà anche domani, sabato 03 luglio 2021, al mattino dalle 10 alle 13 al mercato di via Fauchè e in via Inganni angolo via della Rondine, e al pomeriggio, dalle 15 alle 18, in Corso Buenos Aires angolo Piazza Argentina”. (Com)