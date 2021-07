Ex Ilva: Molinari (Lega), tornare a produrre a pieno ritmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, a margine dell'iniziativa della Fim Cisl a Novi Ligure sul futuro dell'industria siderurgica ha osservato: "Come affermato anche dai vertici del sindacato oggi, la scelta del governo giallo-fucsia di abolire lo scudo penale ad ArcelorMittal è stata una bomba che ha creato l'incertezza della situazione attuale. Bene ha fatto quindi la Lega ad uscire dal governo Cinque stelle-Pd anche per questo motivo". Il parlamentare ha aggiunto: "Il tempo purtroppo ci ha dato ragione: la follia ideologica di chi voleva un parco giochi al posto dell'acciaieria ha messo a repentaglio migliaia di posti di lavoro. Ora, con il ritorno dello Stato nella compagine sociale, occorre bloccare la richiesta di Cassa integrazione e tornare a produrre a pieno ritmo. L'esperienza della pandemia infatti ci ha insegnato che sui settori strategici occorre essere autosufficienti e che non è più accettabile l'invasione sul nostro mercato di prodotti realizzati senza il rispetto degli standard europei ambientali e soprattutto sociali, con buona pace - ha concluso Molinari - di chi negli ultimi anni ha additato di 'sovranismo' queste posizioni di buon senso a difesa del lavoro e della produzione".(Com)