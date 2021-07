Ue: Serracchiani (Pd), da Salvini e Meloni azione contro interessi italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, "sottoscrivere con Orban e Le Pen un manifesto chiaramente antieuropeista è legittimo purché poi non si voglia passare per sostenitori dei valori e dei principi dell'Europa unita: la conversione europeista di Salvini è già dimenticata. La condivisione della Lega e di Fd'I dell'attacco delle destre europee all'Ue - continua la parlamentare in una nota - equivale poi a lavorare contro gli interessi del nostro Paese proprio ora che grazie al cambio di passo, ottenuto anche dall'impegno e dallo sforzo dell'Italia, rispetto alla risposta data alla crisi economica nei anni scorsi, l'Europa sta sostenendo il nostro Paese nell'azione di rilancio dopo la gravissima crisi provocata dalla pandemia". Per l'esponente del Pd, "chi fa propria la linea di Orban e Le Pen sul futuro dell'Europa, e quindi del nostro Paese, non può contemporaneamente condividere la strategia e le scelte del governo di Draghi". (Com)