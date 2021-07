Covid: Bonomi, molto positiva la risposta delle imprese della salute alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia ha sofferto un rallentamento importante a causa della crisi pandemica, ma in questo contesto la manifattura italiana ha retto bene e al suo interno ritengo che la risposta delle imprese della salute sia stata molto positiva. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto oggi all’evento “Life sciences and digital convergence: embrace or fail?” organizzato da Sda Bocconi. “I dati ci dicono che nei prossimi sei anni sono attesi circa 1.500 miliardi di investimento: la sfida principale sarà non farsi più trovare impreparati di fronte a crisi di questa portata, rispondendo alle esigenze della società e dei cittadini soprattutto in Italia, dove abbiamo problemi importanti come l’invecchiamento della popolazione e la cronicità delle malattie”, ha detto.(Rin)