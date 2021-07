Bangladesh: coronavirus, 8.483 nuovi casi e 132 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino quotidiano di oggi della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità ha riferito altri 132 decessi per Covid-19, che hanno portato il numero complessivo delle vittime a 14.778, e 8.483 nuovi casi di positività al coronavirus, per un totale di 930.042. Su 30.012 test effettuati ieri il tasso di positività è stato del 28,27 per cento (quello complessivo è del 13,94 per cento). I pazienti guariti sono 825.422, 4.509 più di ieri, con un tasso di guarigione dell’88,75 per cento e un tasso di letalità dell’1,59 per cento. Il governo ha imposto un lockdown della durata prevista di una settimana, a partire da ieri, primo luglio. Per far rispettare i divieti è stato schierato l’esercito. A Dacca ieri la polizia ha fermato 550 persone. (segue) (Inn)