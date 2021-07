Bangladesh: coronavirus, 8.483 nuovi casi e 132 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra stasera e domani sono attesi 2,5 milioni di dosi del vaccino prodotto dall’azienda statunitense Moderna e due milioni di quello della cinese Sinopharm. Nel Paese la campagna di vaccinazione, dopo il lancio simbolico del 26 gennaio, è stata avviata il 7 febbraio. Finora sono stati somministrati circa 10,1 milioni di dosi in tutto; le persone completamente vaccinate sono meno di 4,3 milioni, pari al 2,6 per cento della popolazione. Inizialmente è stato utilizzato solo il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), ma l’interruzione delle consegne dovuta alla situazione epidemiologica indiana ha indotto il governo di Dacca a rivolgersi anche ad altri fornitori. (Inn)