Covid: De Luca, a Napoli torna voglia di vaccinarsi

- "Avevamo un altro obiettivo, Napoli 70 per cento dei vaccinati entro luglio. Abbiamo avuto qualche distrazione dei cittadini. Grazie a Dio riscontrata ripresa a vaccinarsi. Se vogliamo raggiungere obiettivo proprio della Campania, aprire tutto e farlo per sempre: vaccino e mascherina. Utilizziamo luglio, mese importantissimo. Se vi fate la prima dose a luglio, la seconda dose dopo 21 giorni, accorciati i tempi. E stiamo tutti tranquilli". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)