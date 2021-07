Agroalimentare: Car, con caldo verdura ideale per pasti rinfrescanti, prezzi ai minimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estate è definitivamente arrivata e in queste giornate di grande caldo la frutta e la verdura sono l'ideale per pasti salutari e rinfrescanti, con prezzi ai minimi. Dall'osservatorio del Centro agroalimentare Roma (Car) arrivano alcuni consigli su come scegliere i prodotti migliori, che siano di grande qualità e di provenienza locale, con un occhio anche alla convenienza. "Per quanto riguarda gli ortaggi, ad esempio, via libera alle insalate (lattuga, cappuccina, canasta), tutte provenienti dalle campagne laziali e raccolte la mattina per essere vendute al Car il giorno stesso. Per accompagnarle, è possibile scegliere degli ottimi cetrioli (anche questi del Lazio), che sono composti per lo più d'acqua (per circa il 95 per cento) e hanno un apporto energetico ridottissimo, che li rende un ottimo alleato di chi ha necessità di depurare l'organismo e vuole seguire un regime alimentare ipocalorico - si legge nella nota del Car -. Oppure, si può puntare sui pomodori: tondi, oblunghi verdi, ma anche rossi come ciliegino, grappolo, cuore di bue, così come quelli della gamma di varietà particolari come il dolce miele, il ciliegino, o il datterino giallo del Lazio. La vitamina C che contengono assicura il rafforzamento del sistema immunitario, ed è anche un potente antiossidante in grado di contrastare l'attività dei radicali liberi e prevenire pertanto l'invecchiamento". (segue) (Com)