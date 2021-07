Agroalimentare: Car, con caldo verdura ideale per pasti rinfrescanti, prezzi ai minimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento – commenta Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car – i prezzi degli ortaggi sono veramente molto appetibili. La grande quantità di prodotto disponibile e un trend di consumi non brillante fanno sì che oggi sia possibile acquistare all'ingrosso delle verdure a prezzi risibili (le insalate locali sono vendute all'ingrosso tra i 30 e i 50 centesimi al kg). Una situazione che vogliamo segnalare perché in genere 'fanno notizia' principalmente i prezzi alti. In questi giorni, invece, i prezzi delle verdure sono così bassi da rendere quasi non conveniente raccogliere il prodotto. È quindi il momento di consumare gli ortaggi delle nostre campagne: sono buoni e convenienti e aiutano anche ad affrontare il caldo di queste giornate", conclude Pallottini. (Com)