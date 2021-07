Lavoro: Fratoianni (Si), primo giorno sblocco licenziamenti, a Milano cacciato lavoratore non vedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco cosa significa davvero lo sblocco dei licenziamenti. Non nel racconto di Fratoianni, ma nella vita reale. Un lavoratore in Lombardia ha perso completamente la vista, ha un'invalidità del 100 per cento, ma nonostante ciò è stato comunque licenziato. Il primo giorno dello sblocco. La motivazione? Una di quelle formule che si ripetono a pappagallo: 'In conseguenza della necessaria riorganizzazione del lavoro [...] non giustifica più il mantenimento del posto di lavoro'. Una vicenda crudele e vergognosa". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo la denuncia della Fiom di Milano su quanto accaduto alla ditta metalmeccanica FLSmidth Maag Gear di Segrate. "Non è il governo dei migliori ma un banale governo di destra, dalla parte dei più forti contro lavoratori, lavoratrici, classe media e popolare. Auguro ad Alessandro, da parte mia e di tutta Sinistra italiana, di vincere il ricorso presentato insieme al sindacato contro questa ingiustizia. Noi attraverso un'interrogazione parlamentare chiederemo che vi sia un'intervento del governo", conclude Fratoianni.(Com)