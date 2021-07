Kazakhstan: Astana Motors espande export auto Hyundai prodotte ad Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Astana Motors, una delle maggiori imprese del Kazakhstan attive nel settore della vendita e dell’assemblaggio di auto, sta espandendo l’export di veicoli Hyundai prodotti nell’impianto di Almaty. Lo rende noto la stessa azienda in un comunicato. Astana Motors ha inaugurato nell’ottobre del 2020 l’impianto Hyundai Trans Kazakhstan, situato in un’area di 25 ettari nella zona industriale speciale della città. “Da allora abbiamo prodotto oltre 20 mila auto. Hyundai Trans Kazakhstan esporta il 20 per cento dei suoi veicoli alla Bielorussia e all’Uzbekistan. Vogliamo ora aumentare il volume dell’export e abbiamo già firmato un contratto per fornire auto al Kirghizistan”, ha spiegato il direttore di Hyundai Trans Kazakhstan, Maxi Tarasov, ripreso dal portale “forbes.kz”. L’azienda punta anche a incrementare la capacità di produttore per raggiungere un volume di almeno 30 mila auto l’anno, metà delle quali sarebbero destinate a Paesi stranieri.(Res)