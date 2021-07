Campania: De Luca, pubblicare immediatamente risultati prove scritte concorsone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- !Si sta concludendo prova scritta che hanno vinto concorso della Regione Campania. Oggi si concludono le prove. Tutti sono stati promossi nei giorni scorsi. Ragionevole pensare che tutti anche oggi supereranno e potranno andare a lavorare nei Comuni e Regione e Corti d’Appello di Napoli e Salerno. Il concorso statale non ha avuto esito felice, scarsa adesione dovuta ragionevolmente al fatto che si parlava di tempo determinato. Le condizioni retributive molto poco attraenti. Ci auguriamo che per quanto riguarda pubblicazione dei risultati tutto avvenga in tempi rapidi, direi a minuti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)