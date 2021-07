Grecia: premier Mitsotakis, missione dell'Ocse più complessa dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sta diventando più complessa, in quanto l'ultima crisi finanziaria globale è stata seguita dalla pandemia con le sue conseguenze "multi-sfaccettate". Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nelle dichiarazione congiunte oggi ad Atene con il segretario generale dell'Ocse Matthias Cormann. "Non può essere semplicemente un ritorno alla situazione pre-Covid. La ripresa globale deve essere combinata con una riduzione delle diseguaglianze e un aumento della solidarietà con l'obiettivo primario delle vaccinazioni globali", ha dichiarato Mitsotakis parlando anche della sfida del cambiamento climatico. Cormann, da parte sua, ha detto che l'Ocse "ha una cooperazione molto buona con il governo greco": "Siamo impressionati dai risultati delle riforme e siamo ottimisti sull'andamento dell'economia ellenica". (Gra)