Balcani: vice segretario Usa Reeker, Ue mantenga le promesse a Skopje e Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve intraprendere azioni concrete per mantenere la promessa di un avvio dei negoziati di adesione con Macedonia del Nord e Albania. Lo ha detto oggi il vice segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici, Philip Reeker, che ha partecipato oggi al Forum di dialogo di Prespa a Ocrida, nella Macedonia del Nord. "La decisione dell'Ue di avviare i negoziati con Macedonia e Albania è stata stimolante, ma ora l'Unione non ha credibilità se non si intraprendono azioni concrete per avviare i negoziati. Ci auguriamo che l'Unione europea tenga le prime conferenze intergovernative con entrambi i Paesi e questo accadrà. Abbiamo ascoltato gli impegni della presidenza slovena dell'Ue", ha detto Reeker ricordando che anche i leader di molti Paesi europei hanno ribadito la necessità di mantenere le promesse fatte in quella direzione. (segue) (Seb)