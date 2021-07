Balcani: vice segretario Usa Reeker, Ue mantenga le promesse a Skopje e Tirana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per più di due decenni, la visione della cooperazione degli Stati Uniti con l'Ue per i Balcani occidentali ha motivato forme che hanno contribuito all'adozione di valori comuni nella comunità transatlantica. Ecco perché sono stato ispirato dalle osservazioni del presidente Pahor: l'Ue e tutti gli Stati membri devono lavorare per ristabilire quella credibilità nei Balcani occidentali, ed è questo il messaggio che il segretario Blinken ha inviato ai suoi incontri a Berlino, Parigi e Roma", ha detto ancora Reeker. "L'Ue deve dimostrare coerenza e credibilità. Può farlo concedendo al Kosovo un regime senza visti. Il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni per l'esenzione dal visto nell'area Schengen. Se al Kosovo viene negato un regime senza visti, e se al Kosovo viene negata una prospettiva europea, allora la motivazione per tenere dei colloqui Pristina-Belgrado sarà indebolita. E se non si raggiunge un accordo tra Belgrado e Pristina, allora l'intera regione non potrà andare avanti", ha infine concluso Reeker. (Seb)