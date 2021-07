Nepal: coronavirus, 1.391 nuovi casi e 34 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nepal sono state somministrate a oggi 3.362.501 dosi di vaccini contro il coronavirus; 2.604.866 persone hanno ricevuto una dose e 757.635 anche il richiamo. Il Paese ha lanciato la campagna di vaccinazione il 27 gennaio, con il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), di cui ha ricevuto un milione di dosi in dono da Nuova Delhi, un milione acquistato e 348 mila arrivate nell’ambito dell’iniziativa internazionale Covax (per un totale di 2.348.000). Il governo nepalese aveva concluso un accordo per acquistare un altro milione di dosi, ma la consegna non è stata effettuata perché con la seconda grave ondata dell’epidemia in India le esportazioni del Serum Institute si sono interrotte. Katmandu ha ricevuto invece 1,8 milioni di dosi di Vero Cell, della casa farmaceutica cinese Sinopharm. (Inn)