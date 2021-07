Difesa: Mulè e Grimaldi firmano lettera di intenti tra ministero e Alis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha firmato con il presidente di Alis, Guido Grimaldi, una lettera di intenti tra il ministero della Difesa e l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (Alis) per avviare una collaborazione per promuovere e realizzare ogni iniziativa diretta sia ad agevolare l'inserimento lavorativo dei militari volontari congedati senza demerito, sia a facilitare il reperimento sul mercato del lavoro di risorse umane qualificate da parte delle imprese associate. "Abbiamo messo un'altra pietra nel futuro di chi oggi fa il volontario in ferma prefissata. Questa lettera di intenti che si tradurrà in un protocollo valorizza il capitale umano con l'alto valore aggiunto delle Forze armate", ha dichiarato il sottosegretario Mulè a margine del suo intervento come relatore all'evento istituzionale organizzato da Alis a Sorrento "Trasporti Logistica Sostenibilità". E ha aggiunto: "La formazione è al centro delle attività della Difesa che individua nel percorso di crescita la chiave del futuro in particolare per i volontari in ferma prefissata".(Rin)