Governo: Fassina (Leu), bene impegno esecutivo per garanzia pluralismo in nomine Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle nomine fatte dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, operativo presso la presidenza del Consiglio, "la risposta del sottosegretario Tabacci alla mia interpellanza ci autorizza a ritenere che il problema democratico sia stato riconosciuto e che il pluralismo venga garantito man mano che scadono gli attuali componenti del Nucleo". Lo ha dichiarato il deputato di Liberi e uguali (Leu), Stefano Fassina, in un'interpellanza urgente a Montecitorio, sottolineando come le nomine "sono preoccupanti". Oltre a "negare un minimo di pluralismo di genere e territorio, viene anche negato un minimo di pluralismo di cultura economica. Tutti uomini, tutti del centro-nord e tutti di orientamento, anche estremo, liberista. Nei giorni scorsi, circa 200 economisti hanno sollevato il problema in una lettera aperta al presidente Draghi e altrettanto ha fatto il presidente della Società italiana di economia", ha aggiunto il deputato Leu, che ha proseguito: "Rilevo anche che il governo Draghi è sostenuto da una maggioranza nella quale sono presenti posizioni di cultura e politica economica diverse, finanche alternative: Palazzo Chigi non può essere centro di integralismo liberista". "Come è nostro compito di parlamentari, verificheremo le correzioni di rotta", ha concluso Fassina. (Rin)