Romania: direttore Agenzia per salvataggio vite umane in mare accusato di corruzione

- Il direttore dell'Agenzia romena per il salvataggio di vite umane in mare, Daniel Manole, è stato fermato dai procuratori della Direzione nazionale anticorruzione (Dna). Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Secondo gli inquirenti, tra settembre e novembre 2020, Manole e altri accusati avrebbero formato un gruppo criminale il cui scopo era di acquistare quattro navi, tre di salvataggio e una contro l'inquinamento, per un valore di circa 17 milioni di euro. Le indagini hanno rilevato che nei quattro contratti conclusi sono previste clausole sfavorevoli per l'Agenzia. La società che ha vinto la gara d'appalto, inoltre, avrebbe solo finto di avviare la costruzione delle navi, che in realtà sarebbero state acquistate a metà prezzo da una società estone. Per il suo contributo, Manole avrebbe ricevuto 400mila euro, circa il 3 per cento dalle somme versate dall'Agenzia romena per il salvataggio di vite umane alla compagnia che ha consegnato le navi. (Rob)